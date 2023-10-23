«Спартак» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сезоне-2023/24. Пробы сдали 9 игроков, во 2-й половине прошлого сезона проверили лишь Соболева

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА, с июля по сентябрь допинг-пробы сдали 55 футболистов Мир РПЛ, 9 из которых выступают за «Спартак» – Максим Лайкин, сдавший допинг-тест дважды, Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский и Александр Соболев.