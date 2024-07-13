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Стартовал патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений»

Стартовал патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений»

Депутат Валентин Герасимов провел встречу с жителями в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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Комментарии
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frior
Замечательно, просто здорово! Конечно в молодежи надо воспитывать патриотические настроения. Чем собственно и занимается администрация химок, в частности, в Левобережном мкрн. Там где была аллея Победы и где депутат садился с детишками деревья, теперь строят между двумя мусорками торговый центр. Предварительно выкорчевав все деревья. Мы предлагали там поставить памятник и убрать эти мусорки. В качестве поощрения администрация построила остановку и разрешила строительство этого торгового центра. Вишенка на торте - все это строится на теплотрассе, где каждую зиму та и/иди иная авария. Подскажите авторы этой замечательной статьи про Химки- как объяснить детям, что аллея победы это торговый объект и какими еще победами должны гордиться дети, видя и слыша все это????!!!
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