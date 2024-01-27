Анализ запасов нефти и конденсата в Арктике: Россия обнаруживает прирост без новых месторождений Ирэн ОрлонскаяВажная информация по Арктической зоне и добыче углеводородов в 2023 году была представлена главой Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Игорем Шпуровым.