Рейтинги LLM оказались зависимы от настроек теста: разброс оценок достигает 58 пунктов

В свежем препринте на arXiv представлено исследование, в котором оценивается, насколько результаты лидербордов больших языковых моделей зависят от так называемого harness — окружения, в котором модель проходит тест.
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