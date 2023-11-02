У одесского блогера Домбровского сожгли дом и машину в Швейцарии

Одесский блогер Станислав Домбровский заявил, что у него сожгли дом и машину в Швейцарии. Домбровский обвинил в произошедшем украинские власти, начальника контрразведки Украины Александра Поклада, а также Егора Буркина, которого он назвал главой наркокартеля.
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