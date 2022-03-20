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Овечкин в 12-й раз забил 40 голов за сезон НХЛ. Это повторение рекорда Гретцки

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40 голами. Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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