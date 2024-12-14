Путин и Медведев высоко оценили работу «Молодой Гвардии Единой России»

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в национальном центре «Россия», глава государства Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дали высокую оценку деятельности «Молодой Гвардии Единой России».
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