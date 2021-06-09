Нобель Арустамян: «Слова поддержки для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил благодарность за поддержку после того, как он не получил аккредитацию на матчи Евро-2020.
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