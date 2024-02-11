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Секретарь СНБО признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Секретарь СНБО признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Положение дел Киева на линии фронта в настоящий момент является крайне сложным, заявил 11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.

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