Секретарь СНБО признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Положение дел Киева на линии фронта в настоящий момент является крайне сложным, заявил 11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.
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