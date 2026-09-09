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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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20 фотографий, на которых осень фантастически прекрасна

20 фотографий, на которых осень фантастически прекрасна

Лето закончилось, помахало нам рукой и отправилось куда-то в далекие теплые края отсыпаться и готовиться к следующему году.

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