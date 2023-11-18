ВСУ оставили промзону в Авдеевке, карта боевых действий

Есть продвижение на южном фланге Авдеевского направления, южнее н.п. Северное. Кроме того, поступают сообщения, что в Авдеевке, ИМЕННО в Авдеевке взят Ясиноватовский переулок! Ожидаем выхода на связь парней оттуда для подтверждения.