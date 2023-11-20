Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, которая ранее сравнила Россию с «изнасилованной бабой» Анастасия АндрееваСобытия последних дней привлекли внимание общественности: Министерство юстиции России решило внести актрису Яну Троянову* и интернет-издание The Moscow Times в реестр иностранных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии