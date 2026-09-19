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Алаев: «Меня удивил «Краснодар». Несмотря на потерю лидеров, команда уверенно идет на первом месте»

Алаев: «Меня удивил «Краснодар». Несмотря на потерю лидеров, команда уверенно идет на первом месте»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил старт сезона чемпионата России.Президент РПЛ Александр Алаев оценил старт сезона чемпионата России.

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