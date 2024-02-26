На Урале начинаются весенние оттепели

Последние дни зимы на Урале ожидаются теплыми и солнечными. По словам метеоролога Алексея Пулина, до конца февраля среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 2-7 градусов, а днем придут оттепели.
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