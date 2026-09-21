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Писатель Владимир Виноградов

6 подписчиков

Легион-11

Легион-11

Планета опять в опасности! И только люди смогут ее защитить.Друзья мои, здравствуйте! Помните, что "Легион" заявлен как космическая повесть? И события в повести идут к тому, что герой все-таки окажется в космосе! Да, я опубликовал очередную главу повести ЛЕГИОН! Новую главу вы можете найти на САЙТЕ: https://www.

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