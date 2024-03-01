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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина

Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина

Президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе двухчасового выступления он затронул ключевые вопросы социального, экономического, военного и цифрового развития России на ближайшие шесть лет, а также анонсировал запуск новых национальных проектов.

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