Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина

Президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе двухчасового выступления он затронул ключевые вопросы социального, экономического, военного и цифрового развития России на ближайшие шесть лет, а также анонсировал запуск новых национальных проектов.
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