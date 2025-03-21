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Падение рубля ускорилось. Курсы доллара и евро на 21 марта

Российская валюта существенно дешевеет к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 марта 2025 года, составляет 84,3955 рубля (прежнее значение — 82,8487 рубля), официальный курс евро — 92,4633 рубля (предыдущий показатель — 90,8257 рубля).

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