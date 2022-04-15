Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    В зоне метро строить нельзя. Это чревато катастрофами. Ради наживы они не заботятся о жизнях людей.Рассмотрение заяв...
  • Владимир 123
    "Практически 760 квадратных метров жилых домов было введено в Троицком и Новомосковском округах Москвы с начала нынеш...Почти 760 кв. м ж...
  • Владимир Янов
    А  может эти деньги  отдать  российским  докторам?Медкластер "Сколк...

На ТПУ «Нижегородская» в Москве заработал в тестовом режиме аппарат по выпечке блинов

На ТПУ «Нижегородская» в Москве заработал в тестовом режиме аппарат по выпечке блинов

Аппарат по выпечке блинов в тестовом режиме заработал на ТПУ «Нижегородская» в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх