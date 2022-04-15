На ТПУ «Нижегородская» в Москве заработал в тестовом режиме аппарат по выпечке блинов

Аппарат по выпечке блинов в тестовом режиме заработал на ТПУ «Нижегородская» в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.