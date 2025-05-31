В ожидании перемирия и смуты в России.

поросятина размечталась ️ «Подождём смуты в России и отберём своё»: украинский нацист о своей стратегииОснователь неонацистского полка «Азов»* Андрей Билецкий** в интервью заявил, что Украина должна использовать перемирие для перегруппировки и нового удара по России:«Если мы остановим противника, возможно, сможем решить одно-два стратегических вопроса — тогда эта передышка для нас будет абсолютно приемлема.