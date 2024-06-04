В Самаре оборудуют восемь пляжей летом 2024 года

Рассказываем, где.В 2024 году в Самаре для летнего отдыха оборудуют восемь пляжей: на первой очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), на второй очереди набережной (от Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП"), на четвертой очереди набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), в Загородном парке, на спуске улицы Советской Армии, на Барбошиной поляне, в СФГУП "Санаторий Можайский", а также пляж Красноглинского района.