«Искандеры» разнесли базу полицаев в Харькове, выковыривают тела из бетона: удары по Украине на сегодня, 2 ноября Юлия СоколоваЗдание Академии национальной гвардии Украины в Харькове попало под удары «Искандеров».
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