Тест: хорошо знаете литературу? Ответьте на эти вопросы из школьной программы

Будет непросто.Кажется, что школьная программа по литературе навсегда отпечаталась в памяти: знакомые фамилии, названия произведений, судьбы героев… Но стоит чуть углубиться — и выясняется, что многое забылось или никогда не воспринималось всерьез.
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