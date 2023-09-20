Острый корейский суп кочудян чиге

Приготовление 25 минут Рецепт на: 2 персоны ОПИСАНИЕ Давайте вместе приготовим корейский суп со свининой и овощами на основе перцовой пасты кочудян! Это очень простое и вкусное блюдо, которое придется по душе любителям остренького.
Популярные статьи
- Ленивые пельмени (они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо). Оригинальный рецепт
- Мой любимый рецепт приготовления сочной печёнки на сковороде: без вымачивания, без панировки и без обжарки печенки
- Когда в доме "шаром покати", готовлю вкусную закуску из голодных 90-х. Почти за бесплатно. Видео
Свежие комментарии