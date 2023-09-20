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Острый корейский суп кочудян чиге

Острый корейский суп кочудян чиге

  Приготовление 25 минут Рецепт на: 2 персоны ОПИСАНИЕ Давайте вместе приготовим корейский суп со свининой и овощами на основе перцовой пасты кочудян! Это очень простое и вкусное блюдо, которое придется по душе любителям остренького.

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