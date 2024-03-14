Подрядчики начал расчистку ливнёвок от снега в частном секторе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Дорожники продолжают готовить частный сектор Ижевска к приближающемуся паводку. Рабочие приступили к расчистке ливневой канализации в зонах частной застройки Первомайского, Ленинского и Индустриального районов.
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