´Вирусный´ звонок.

Не попадитесь на новую уловку телефонных мошенников!Вам звонят с неизвестного и/или иностранного номера по мобильной связи либо в мессенджере, представляются сотрудниками компании А1, поясняют, что необходимо продлить услуги связи либо интернет-трафик, после чего присылают ссылку либо установочный файл для установки псевдопрограммы личного кабинета .
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