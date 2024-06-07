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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Вирусный´ звонок.

´Вирусный´ звонок.

Не попадитесь на новую уловку телефонных мошенников!Вам звонят с неизвестного и/или иностранного номера по мобильной связи либо в мессенджере, представляются сотрудниками компании А1, поясняют, что необходимо продлить услуги связи либо интернет-трафик, после чего присылают ссылку либо установочный файл для установки псевдопрограммы личного кабинета .

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