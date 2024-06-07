´Вирусный´ звонок.

Не попадитесь на новую уловку телефонных мошенников!Вам звонят с неизвестного и/или иностранного номера по мобильной связи либо в мессенджере, представляются сотрудниками компании А1, поясняют, что необходимо продлить услуги связи либо интернет-трафик, после чего присылают ссылку либо установочный файл для установки псевдопрограммы личного кабинета .