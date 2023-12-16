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Право и финансы

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Как долги влияют на психику человека?

Финансовое благополучие играет важную роль в жизни каждого человека. Однако, когда долги начинают накапливаться и финансовые проблемы не решаются, они могут оказать серьезное негативное влияние на психическое состояние человека.

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