Россия возвратила уже 270 из 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов

ранее замороженных Западными странами.После заморозки российских золотовалютных резервов (ЗВР) странами Запада в правительстве приняли единственно верное решение – заморозить в ответ иностранный капитал на аналогичную сумму в России.
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