СССР-Россия

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Россия возвратила уже 270 из 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов

Россия возвратила уже 270 из 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов

ранее замороженных Западными странами.После заморозки российских золотовалютных резервов (ЗВР) странами Запада в правительстве приняли единственно верное решение – заморозить в ответ иностранный капитал на аналогичную сумму в России.

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