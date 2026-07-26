Британия планирует присоединиться к банку обороны НАТО

Газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) в рамках поиска средств на увеличение оборонного бюджета.
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