Для поступления в МГУ на бюджет нужно в среднем набрать 86 баллов на ЕГЭ

В среднем 86 баллов нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в МГУ на бюджет. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий 31 августа во время пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».
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