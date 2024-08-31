Для поступления в МГУ на бюджет нужно в среднем набрать 86 баллов на ЕГЭ

В среднем 86 баллов нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в МГУ на бюджет. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий 31 августа во время пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».