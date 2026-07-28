Происшествия
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Происшествия

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В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют обстоятельства избиения местного жителя и причины его смерти

В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют обстоятельства избиения местного жителя и причины его смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных местными жителями в отношении пожилого мужчины в результате возникшего конфликта.

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