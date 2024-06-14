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Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной, не тронутой ни жадными до поживы расхитителями гробниц, ни религиозными фанатиками — а такие уже вскрывали множество других гробниц в Долине Царей.

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