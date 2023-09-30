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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Металлурга» Гребенкин об 1:0 с «Салаватом»: «Игра была до первого гола. Мы перетерпели»

«Хороший, боевой матч получился. Обе команды сегодня старались. Игра была до одной ошибки, до первого гола.

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