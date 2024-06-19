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Проверьте интеллект: очень трудный тест, только люди с высоким IQ могут найти букву на этой картинке

Проверьте интеллект: очень трудный тест, только люди с высоким IQ могут найти букву на этой картинке

У вас интеллект вот такой вышины или вот такой нижины? Проверка, которую пройдут лишь считаные единицы интеллектуалов с большой буквы «и»! фото: Jagran JoshПока одна половина человечества валяется в ногах британских ученых и умоляет поскорее изобрести домашний айкьюметр, вторая, сильная половина изобрела способ измерить себе интеллект! Увлекательно и безболезненно, но при этом законно и совершенно безвозмездно.

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