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Свежие комментарии

  • Лариса Кирюхина (Данилова)
    Звезд полно .но ничего путного не сняли .не написали вот и трясут нафталин.«Горшочек, не вари!»
  • rafael yulaev
    Неужели еще не понятно, что игил разрастается и процветает прямо в нашей стране! Это не мигранты ,это америка игил ра...На нашем порохово...
  • Андрей Чернышев
    Вот пусть эти лоббисты сами чистят. И вообще гнать их надо они такие же эффективные специалисты.Зима вдруг раскры...

Корабли-призраки работают между Россией и КНДР. Что они возят, британцы и американцы никак не поймут, а потому "стесняются спросить".

Корабли-призраки работают между Россией и КНДР. Что они возят, британцы и американцы никак не поймут, а потому "стесняются спросить".

Представители британских служб разведки и американских бьют тревогу и начинают кукситься , потому что такая маленькая страна как Северная Корея мешает им проводить свою политику где-то на полях Европы желто-сине-зерновой.

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Комментарии
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Александр Батт
КНДР имеет важное стратегическое расположение.
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12 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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9 час.
СД
Семен Дремин
пусть у меня спросят.я им скажу...........................
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6 час.

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