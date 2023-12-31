Представители британских служб разведки и американских бьют тревогу и начинают кукситься , потому что такая маленькая страна как Северная Корея мешает им проводить свою политику где-то на полях Европы желто-сине-зерновой.
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