Искусственный интеллект «Пушкин» станет пресс-секретарем экспедиции «Россия-360»

Искусственный интеллект (ИИ) «Пушкин», прошедший испытания в экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77», выступит в качестве пресс-секретаря на участке маршрута из Владивостока до Улан-Удэ другой континентальной экспедиции — «Россия-360».