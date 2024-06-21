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Искусственный интеллект «Пушкин» станет пресс-секретарем экспедиции «Россия-360»

Искусственный интеллект «Пушкин» станет пресс-секретарем экспедиции «Россия-360»

Искусственный интеллект (ИИ) «Пушкин», прошедший испытания в экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77», выступит в качестве пресс-секретаря на участке маршрута из Владивостока до Улан-Удэ другой континентальной экспедиции — «Россия-360».

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