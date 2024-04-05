Fanatik: «Фенербахче» сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»

В «Фенербахче» планируют сорвать встречу за Суперкубок Турции с «Галатасараем». Как сообщает Fanatik, клуб сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции, выпустив на игру с «Галатасараем» девять полевых футболистов из команды U19.