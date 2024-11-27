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India’s PM Modi Says Guyana Crude Is Key For India’s Energy Security

Two weeks ago, U.S. oil and gas giant, Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) announced it had reached 500M barrels of oil produced from Guyana's offshore Stabroek block, just five years after it kicked off production at the location.

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