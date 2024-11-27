Baldur's Gate 3 преодолел отметку в 70 миллионов загрузок модов Baldur’s Gate 3 добавил оф...

Baldur's Gate 3 преодолел отметку в 70 миллионов загрузок модовBaldur’s Gate 3 добавил официальные инструменты для моддинга с седьмым крупным обновлением в сентябре, и сразу стало очевидно, что спрос на моды среди огромной базы игроков игры высок.
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