От медосвидетельствования до учета: какие миграционные правила обновятся с 1 сентября

Ключевые изменения затрагивают сроки медосвидетельствования, порядок учета и основания для депортации Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил на платформе "Макс" о новых законах, вступающих в силу в сентябре, среди которых меры по усилению контроля за мигрантами.