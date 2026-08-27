От медосвидетельствования до учета: какие миграционные правила обновятся с 1 сентября

Ключевые изменения затрагивают сроки медосвидетельствования, порядок учета и основания для депортации Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил на платформе "Макс" о новых законах, вступающих в силу в сентябре, среди которых меры по усилению контроля за мигрантами.
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