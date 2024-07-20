«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

А чё, хотелось бы соловьева, глянуть, сынка на СВО не отправил, дачку на оз. Камо не продал и денюжки на СВО тоже не отправил, однако патриот, типа....

Геннадий Бережнов

Нaнять κиллepa и убить тeлeвeдущeгο Дмитpия Ϲοлοвьeвa это которого Дмитрия? Однако писано, писано на село Борисово, сходку бы надо собрать да автору пятую точку надрать! Ради чего столько слов, да и зачем.