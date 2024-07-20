Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

Казус Фарион Все     уже   знают,  что вчера     в  городе    Лемберге    подстрелили  фашистку   и  яростную   русофобку  Ирину  Фарион.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А чё, хотелось бы соловьева, глянуть, сынка на СВО не отправил, дачку на оз. Камо не продал и денюжки на СВО тоже не отправил, однако патриот, типа....
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10 час.
АЧ
Алексей Чочия
Бальзам на душе от таких известий. Браво !!!
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8 час.
Геннадий Бережнов
Нaнять κиллepa и убить тeлeвeдущeгο Дмитpия Ϲοлοвьeвa это которого Дмитрия? Однако писано, писано на село Борисово, сходку бы надо собрать да автору пятую точку надрать! Ради чего столько слов, да и зачем.
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2 час.

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