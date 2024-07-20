Казус Фарион Все уже знают, что вчера в городе Лемберге подстрелили фашистку и яростную русофобку Ирину Фарион.
«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»
Комментарии
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Андрей Тихонов
А чё, хотелось бы соловьева, глянуть, сынка на СВО не отправил, дачку на оз. Камо не продал и денюжки на СВО тоже не отправил, однако патриот, типа....
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10 час.
АЧ
Алексей Чочия
Бальзам на душе от таких известий. Браво !!!
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8 час.
Геннадий Бережнов
Нaнять κиллepa и убить тeлeвeдущeгο Дмитpия Ϲοлοвьeвa это которого Дмитрия? Однако писано, писано на село Борисово, сходку бы надо собрать да автору пятую точку надрать! Ради чего столько слов, да и зачем.
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2 час.
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