Глава канадского МО Блэр посчитал шуткой слова Трампа о Канаде как штате США

От дальнейших комментариев он воздержался Слова избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Канаде как штате США являются шуткой, заявил глава Министерства национальной обороны Канады Уильям Блэр.
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