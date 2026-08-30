Голод, холод и тьма: что ждёт Украину зимой 2026-2027 года будет ли свет, газ и отопление?

Зима 2026–2027 года уже начинает становиться главным вопросом для миллионов украинцев. Будут ли работать магазины? Хватит ли газа? Сможет ли система отопления выдержать новые удары? Насколько часто будут отключать электричество? И самое тревожное — может ли страна оказаться в ситуации, когда одновременно исчезнут свет, тепло, вода и нормальная работа магазинов?.