Кожемяко: Приморье привлекло 6500 млрд рублей инвестиций на ВЭФ

Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что Приморье привлекло 3000 инвестпроектов на 6,5 трлн рублей на Восточном экономическом форуме.
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