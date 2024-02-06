Зачем Путину интервью с Такером Карлсоном

Верно подмечено про Карлсона, что его деятельность является не признаком свободы в США, а признаком глубокого раскола США на две разные страны: "Действительно, у нас нет очень популярного политического телеведущего, резко критикующего Путина, но главная причина этого в том, что у нас отсутствует такой раскол общества, как в США.
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