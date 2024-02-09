Глеб Никитин поздравил представителей дипломатического корпуса России с профессиональным праздником

9 февраля, в преддверии Дня дипломатического работника, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сотрудников представительства МИД России в Нижнем Новгороде и российских дипломатических миссий за рубежом с профессиональным праздником.
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