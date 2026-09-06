Совбез Ирана сообщил о полной остановке движения судов в Ормузском проливе

Zuma/TASS Движение судов в Ормузском проливе полностью остановлено. Об этом 6 сентября сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
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