RSoE: Спутники заметили стресс лесов задолго до пожаров и поражения вредителями

Спутниковые наблюдения помогли обнаружить признаки стресса в лесах на западе США примерно за два года до того, как массовую гибель деревьев зафиксировали воздушные обследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА Новости: ФСИН...
- АИ "За рулем" раскри...
- Главком НАТО Грин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым