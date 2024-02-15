Гонка на лафетах в Вашингтоне

Natalija Osminina

Вообще-то в прошлый раз Остин совместил приятное с полезным, и удалился в больничку из-за нежелания брать на себя ответственность за равязывание ядерной компоненты Третьей Мировой. Россия, следуя заветам Жириновского, таки шлепнула ядерным зарядом вблизи американской базы на Маршалловых островах. Остин предпочел смыться. А те, кто принимает решения (а их сейчас и не знает никто пофамильно)), сделали вид, что такого не было, и тихо договорились с Москвой, что больше в ядерные игры играть они не планируют, Байдену ту же заткнули рот и тот внезапно перестал грозить России ядерной бомбой. Лондон от известия, что США не впишутся за Европу 5-ой статьей впал в истерику, которую мы сейчас и наблюдаем. Придумывает массу провокаций, чтобы "ястребы" Вашингтона таки заставили США поменять решение. Варианты: 1.ударить с территории Эстонии ядерной бомбой по Ленинградской АЭС. 2. ударить ядерной бомбой по Клининграду с территории Литвы (ядерные бомбы планируют передать им лично , как передали когда-то в Украину две грязные бомбы для Зеленского и Эрдогана, из-за чего и пошла СВО на Гостомель). Интересно, Остин на самом деле болен, или опять уходит от ответственности?