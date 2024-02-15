Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Да совсем недавно было объявление по России. Что стали выпускать замечательный биопродукт.События в Росавиа...
  • Natalija Osminina
    Вообще-то в прошлый раз Остин совместил приятное с полезным, и удалился в больничку из-за нежелания брать на себя отв...Гонка на лафетах ...
  • Светлана Трофимова
    Мне ещё интересно про кузнечиков и опарышей....где данные насекомые заменяют обычную еду? Я даже в магазинах для гурм...События в Росавиа...

Гонка на лафетах в Вашингтоне

Гонка на лафетах в Вашингтоне

Ллойд Остин снова очутился в госпитале (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13072499/Defense-Se.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
&quot;В этой связи для Байдена было бы логично сделать крайним Остина - и отправить того в отставку.&quot; - а  Трамп хочет сделать крайним Байдена. и отправить его в нокаут))
Ответить
16 мин.
Natalija Osminina
Вообще-то в прошлый раз Остин совместил приятное с полезным, и удалился в больничку из-за нежелания брать на себя ответственность за  равязывание ядерной компоненты Третьей Мировой. Россия, следуя заветам Жириновского, таки шлепнула ядерным зарядом вблизи американской базы на Маршалловых островах. Остин предпочел смыться. А те, кто принимает решения (а их сейчас и не знает никто пофамильно)), сделали вид, что такого не было,  и тихо договорились с Москвой, что больше в ядерные игры играть они не планируют, Байдену ту же заткнули рот и тот внезапно перестал грозить России ядерной бомбой. Лондон от известия, что США не впишутся за Европу 5-ой статьей впал в истерику, которую мы сейчас и наблюдаем.  Придумывает массу провокаций, чтобы &quot;ястребы&quot; Вашингтона таки заставили США поменять решение.   Варианты: 1.ударить с территории Эстонии ядерной бомбой по Ленинградской АЭС. 2. ударить ядерной бомбой по Клининграду с территории Литвы (ядерные бомбы планируют передать им лично , как передали когда-то в Украину две грязные бомбы для Зеленского и Эрдогана, из-за чего и пошла СВО на Гостомель). Интересно, Остин на самом деле болен, или опять уходит от ответственности?
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх