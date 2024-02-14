Киркоров уже в ДНР. И в Горловке в госпитале исполнил песню "Снег"

ninikooo Митусова

Права Ольга Кормухина, которая по зову сердца дает концерты для бойцов СВО. А Киркорова « прокатили» в США, не дав ему спеть ни одного концерта- не получилось « поднять бабла», вспомнил про Родину- 8 лет СВО была за пределами его внимания. Но… с паршивой овцы хоть шерсти клок. Три протеза - это круто с его миллионами, оказывать помощь- то не с барского плеча, а от всей души… Хотя о чем это я? Какая у него душа, если ему ничего не стоит походя унизить или ударить любого человека, невзирая на пол. У « них» видите ли « нервы»…