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Киркоров уже в ДНР. И в Горловке в госпитале исполнил песню "Снег"

Киркоров уже в ДНР. И в Горловке в госпитале исполнил песню "Снег"

Итак, то о чем долго говорили, наконец произошло. Филипп Киркоров наконец решился на самый отчаянный шаг за всю свою карьеру.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Права Ольга Кормухина, которая по зову сердца дает концерты для бойцов СВО. А Киркорова « прокатили» в США, не дав ему спеть ни одного концерта- не получилось « поднять бабла», вспомнил про Родину- 8 лет СВО была за пределами его внимания. Но… с паршивой овцы хоть шерсти клок. Три протеза - это круто с его миллионами, оказывать помощь- то не с барского плеча, а от всей души… Хотя о чем это я? Какая у него душа, если ему ничего не стоит походя унизить или ударить любого человека, невзирая на пол. У « них» видите ли « нервы»…
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15 час.
ninikooo Митусова
Скоро ему Песков Орден прицепит за небывалое мужество.
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15 час.
StarPer
Как же так, перед этим ранее заявил, что не поедет в госпиталь, потому что там дурно пахнет и вот нате вам явился.
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14 час.

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