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Why Vincent Kartheiser Thought His Mad Men Character Was So Miserable

Why Vincent Kartheiser Thought His Mad Men Character Was So Miserable

Why was Pete Campbell so miserable on Mad Men? Vincent Kartheiser explains the character's lack of purpose and why his search for happiness took so long.

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